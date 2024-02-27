Ревізія КМДА. Голова спецкомісії розповів, чому не розмовляє з Кличком

Нардеп Безгін звинуватив мера у дискредитації законопроєкту про столицю та окремих депутатів Верховної Ради

Голова Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади не спілкується з мером міста Віталієм Кличко через «чорнушну» кампанію щодо себе у 2021 році. Про це Віталій Безгін розповів в інтерв’ю «Главкому».

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«Особисто я з Віталієм Володимировичем не спілкуюся з моментів останньої спроби просування правильного законопроєкту «Про столицю» наприкінці 2021 року. Мені здається, що коли люди сідають, обговорюють, знаходять компроміс і тиснуть руки, а потім людина виходить і починає «чорнушну» кампанію з дискредитації законопроєкту та членів комітету, з цією людиною немає про що далі говорити», – наголосив Безгін.

Голова Тимчасової спеціальної комісії зазначив, що Кличко заявляв про наявність в нього переліку законопроєктів, які «можуть покращити життя в Києві і якими парламент мав би зайнятися». Безгін додав, що підтримає їх у разі, якщо вони будуть корисними для киян та вдасться дійти з очільником столиці згоди.

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До слова, законопроєкт «Про столицю України – місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради, внесли у Верховну Раду у вересні 2019 року. Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду. Він наголосив, що закон про столицю не повинен передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради, а його ухвалення має відбуватися з дотриманням цінностей парламентаризму та врахуванням правової автономії місцевого самоврядування.

У листопаді 2021 року Київська міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України». Вона вимагає направити документ на широке громадське обговорення та проведення консультацій.

Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. У Верховній Раді опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою – депутати обурились через те, що їм вчасно не надали порівняльні таблички щодо проєкту закону.

До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».