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У Києві робоча група перевірить роботу ВЛК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві робоча група перевірить роботу ВЛК
Міністр пообіцяв всіляко сприяти тому, аби ВЛК «всі без виключень працювали у правовому полі»
фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про створення робочої групи для проведення перевірки ВЛК у місті Києві

У Києві робоча група перевірить військово-лікарські комісії. Це пов’язано через збільшення кількості скарг, які надходять до Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  

«Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки. Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які за бажання можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей», – написав він.

Як зазначив Ляшко, для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним минулого року запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій. Він дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. За словами міністра, однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

«Водночас, поза нашою увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків», – сказав Ляшко.

У Києві робоча група перевірить військово-лікарські комісії
У Києві робоча група перевірить військово-лікарські комісії
фото: Facebook/Віктор Ляшко

Також міністр пообіцяв всіляко сприяти тому, аби ВЛК «всі без виключень працювали у правовому полі».

Нагадаємо, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

До слова, пораненим військовим більше не потрібно після рішення ВЛК про відпустку або непридатність особисто везти документи до військової частини. Заклад здоров’я може надіслати їх через систему електронного документообігу.

Теги: Віктор Ляшко військові Київ здоров'я ЗСУ

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