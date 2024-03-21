Головна Київ Новини
search button user button menu button

Двоє депутатів фракції «Удар» складають депутатські повноваження – Кличко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Двоє депутатів фракції «Удар» складають депутатські повноваження – Кличко
Кличко повідомив, що Віктор Брагінський складає мандат
фото з відкритих джерел

Віктор Брагінський втратить мандат після резонансного розслідування журналістів Bihus info

Двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді, Віктор Брагінський та Ілля Кушнір, складають депутатські повноваження. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

«Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради»,  – написав Кличко. 

Ілля Кушнір син колишнього голови правління найбільшого українського забудовника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра
Ілля Кушнір син колишнього голови правління найбільшого українського забудовника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра

Раніше «Главком» писав, що Ілля Кушнір судячи з усього, це син голови правління найбільшого українського забудовника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Не обійшлося і без «обов’язкового» в нинішніх умовах лікаря – стоматолога Олександра Канюри (№ 14), але він не впав у список з неба, бо давно є членом «Удару».

Нагадаємо, 21 березня «Главком» повідомив, що ексначальник столичного метро Віктор Брагінський складе мандат депутата Київради. Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «Удар» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори. 

після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільнився через гучний скандал. Сьогодні, 18 березня, він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Раніше Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. «Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Читайте також:

Теги: Київрада УДАР Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо щось станеться з одним зі столичних мостів, це буде стосуватися і обороноздатності міста
Метро, мости, транспорт… Нардеп розказав, з чого почнеться перевірка Кличка
27 лютого, 10:00
Безгін закликав столичного мера не затягувати комісію «у площину політиканства»
Ревізія київської влади. Глава комісії попередив Кличка
27 лютого, 18:23
Юлія Лимар працює над упорядкування системи створення природно-заповідних фондів у столиці
Погрози розправою депутатці Київради. Фракція «Удар» виступила із заявою
29 лютого, 16:06
Перешкодою на шляху до прозорості в е-декларуванні залишається те, що депутати не декларують усе майно, яке їм належить
Земля, вино, біткоїни і самовари: що декларують депутати Київради? Е-декларування
19 березня, 10:15
Журналісти розібрали декларації Брагінського та порахували нове майно його рідних
Кличко анонсував відсторонення директора київського метро після розслідування Bihus.Іnfo
14 березня, 23:11
Віктор Брагінський очолив «Київський метрополітен» у 2014 році, а 2020 року обраний до Київради від партії Віталія Кличка. Входить до постійної комісії з питань бюджету та інвестиційної діяльності
Хто такий Віктор Брагінський і чому він зіпсував Кличку вечір
15 березня, 09:06
«Останнім часом довкола метро було багато маніпуляцій, часом відвертої брехні», – переконує Брагінський 
Озолотився під час війни. Начальник метро Брагінський на прощання подякував Кличку
18 березня, 13:48
У деклараціях депутатів Київради останніх років відзначається збільшення криптовалютних заощаджень
Названо депутатів Київради – найбільших власників криптовалют
19 березня, 16:51
Завдав Києву збитків на понад 1,4 млн грн: столичний чиновник піде під суд
Завдав Києву збитків на понад 1,4 млн грн: столичний чиновник піде під суд
Вчора, 18:18

Новини

Аукціон з оренди Житнього ринку на Подолі: Київрада ухвалила нове рішення
Аукціон з оренди Житнього ринку на Подолі: Київрада ухвалила нове рішення
Двоє депутатів фракції «Удар» складають депутатські повноваження – Кличко
Двоє депутатів фракції «Удар» складають депутатські повноваження – Кличко
Незабаром Росія знову вдарить по Києву, більш потужно і масовано – військовий експерт
Незабаром Росія знову вдарить по Києву, більш потужно і масовано – військовий експерт
Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото)
Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото)
Унаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти – КМДА
Унаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти – КМДА
У центрі столиці фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети (фото, відео)
У центрі столиці фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України
25K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
20K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
9636
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
8689
Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)
8018
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків

Новини

«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій
Сьогодні, 12:16
Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
19 березня, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua