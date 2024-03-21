Двоє депутатів фракції «Удар» складають депутатські повноваження – Кличко

Віктор Брагінський втратить мандат після резонансного розслідування журналістів Bihus info

Двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді, Віктор Брагінський та Ілля Кушнір, складають депутатські повноваження. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради», – написав Кличко.

Ілля Кушнір син колишнього голови правління найбільшого українського забудовника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра

Раніше «Главком» писав, що Ілля Кушнір судячи з усього, це син голови правління найбільшого українського забудовника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Не обійшлося і без «обов’язкового» в нинішніх умовах лікаря – стоматолога Олександра Канюри (№ 14), але він не впав у список з неба, бо давно є членом «Удару».

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Нагадаємо, 21 березня «Главком» повідомив, що ексначальник столичного метро Віктор Брагінський складе мандат депутата Київради. Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «Удар» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори.

після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільнився через гучний скандал. Сьогодні, 18 березня, він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Раніше Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. «Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.