До Києва не пустили 47 росіян, що прилетіли з Мінська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько півсотні громадянам Росії, які прибули з Мінська до Києва, відмовили у в’їзді в Україну

З 26 листопада авіарейсами з Києва до Мінська повернуто 47 російських громадян, яким відмовлено у в'їзді на територію України. Про це повідомив представник Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусі Антон Бичковський, пише Інтерфакс-Україна у вівторок, 27 листопада.

«З ранку понеділка в аеропорт Мінська повернулися з Києва 47 громадян Росії, які повідомили, що їм відмовлено у в'їзді в Україну. Вчора повернулися 12 осіб, решта – сьогодні», - сказав Бичковський.



За його словами, прикордонні служби України не інформували білоруську сторону про будь-які зміни порядку перетину кордону України іноземними громадянами, у тому числі тими, які прямували з території Білорусі.



Представник ЦПК Білорусі нагадав, що повернення або непропуск на свою територію іноземних громадян є компетенцією і правом прикордонних органів будь-якої країни.



Бичковський зазначив, що в наземних пунктах пропуску (автомобільний і залізничний транспорт) «фактів групових повернень громадян Росії на територію Білорусі зараз не фіксується».



Представник ЦПК Білорусі також наголосив, що білоруська сторона не проводила додаткових заходів щодо посилення прикордонного режиму на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.