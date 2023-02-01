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До Києва прибув президент Австрії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув президент Австрії (фото)
Фото: Ван дер Беллен/Twitter

Австрійський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським

Сьогодні, 1 лютого, до Києва приїхав президент Австрії Ван дер Беллен прибув до Києва з офіційним візитом. У столиці України австрійський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським. Про це Ван дер Беллен повідомив у Twitter.

«Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності», – зазначив президент Австрії.

Нагадаємо, на думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

Теги: Австрія президент Україна

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