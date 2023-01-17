Австрія закликає «не перегнути палицю» у відносинах з Росією
Глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ
На думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури. Про це, як повідомляє Kronen Zeitung, Шалленберг сказав на конференції французького університету Sciences Po в Парижі в понеділок.
«Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян», – сказав він.
Глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив, що немає жодних сумнівів у повній підтримці України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.
«Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Але в той же час ми повинні думати про день після, тиждень після і місяці після», – сказав Шалленберг, пояснивши, що архітектура європейської безпеки так чи інак повинна буде містити Росію і як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.
Також глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ в Польщі, закликавши зберегти існування організації.
«ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, який залишився, де російські дипломати змушені сидіти й слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії», – вважає Шалленберг, який також назвав «дотримання почуття міри» одним із найбільших завдань на 2023 рік.
Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів на своє життя.
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