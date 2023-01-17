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Австрія закликає «не перегнути палицю» у відносинах з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Австрія закликає «не перегнути палицю» у відносинах з Росією
Глава австрійського МЗС підтримав сувернітет України
фото з відкритих джерел

Глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ

На думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури. Про це, як повідомляє Kronen Zeitung, Шалленберг сказав на конференції французького університету Sciences Po в Парижі в понеділок.

«Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян», – сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив, що немає жодних сумнівів у повній підтримці України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

«Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Але в той же час ми повинні думати про день після, тиждень після і місяці після», – сказав Шалленберг, пояснивши, що архітектура європейської безпеки так чи інак повинна буде містити Росію і як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

Також глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ в Польщі, закликавши зберегти існування організації.

«ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, який залишився, де російські дипломати змушені сидіти й слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії», – вважає Шалленберг, який також назвав «дотримання почуття міри» одним із найбільших завдань на 2023 рік.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів на своє життя.

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Теги: війна росія Україна МЗС Австрія

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