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    Дотримуватися обмежень стає все важче: в метро щодня зростає кількість пасажирів

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    Поліція моніторить дотримання пасажирами метро карантинних умов - Дотримуватися обмежень стає все важче: в метро щодня зростає кількість пасажирів
    Поліція моніторить дотримання пасажирами метро карантинних умов
    Фото: Нацполіція

    Метрополітен проводить моніторинг для недопущення поширення Covid-19

    У Києві щодня збільшується кількість пасажирів, які користуються метрополітеном.

    Від початку відновлення роботи столичного метрополітену після карантину пасажиропотік у підземці зріс із 309 тис. до 845 тис. на день. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен» на запит УНН.

    «25 травня 2020 року перевезено 309,9 тисяч пасажирів, а 15 червня 2020 року – 845,4 тисячі пасажирів. Збільшення становить 535,5 тисяч пасажирів», - повідомили у метрополітені.

    Зазначається, що, зважаючи на збільшення пасажиропотоку, підприємство постійно проводить моніторинг для недопущення поширення Covid-19.

    «З метою забезпечення виконання передбачених притиепідемічних заходів, зокрема можливості дотримання соціальної дистанції, підприємством забезпечується оперативний контроль та моніторинг за пасажиропотоком у вестибюлях станцій метрополітену та вживаються заходи щодо недопущення скупчень пасажирів шляхом обмеження працівниками метрополітену спільно з працівниками поліції проходу пасажирів біля вхідних дверей вестибюлів та за потреби - обмеження входу до вестибюлів шляхом часткового зачинення дверей станцій», - повідомили у метрополітені.

    Таким чином, з 1 червня у будні дні обмежуються на вхід такі станції: «Житомирська», «Академмістечко», «Чернігівська», «Лісова», «Теремки», «Позняки», «Харківська».

    У підприємстві також повідомили, що наразі у метро картками і е-квитками користуються 60,9% пасажирів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

    Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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