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На Волині – сильна пожежа після прильоту. Влада терміново звернулася до місцевих жителів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Волині – сильна пожежа після прильоту. Влада терміново звернулася до місцевих жителів
Наслідки російського удару по Волині 18 жовтня
фото: Роман Романюк

У Маневичах після атаки дронів горять складське та виробниче приміщення, дим поширюється в напрямку селища

Уранці 18 жовтня російські безпілотники атакували промислове підприємство в селищі Маневичі Волинської області. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, а густий дим почав поширюватися в напрямку населеного пункту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка та голову Маневицької громади Олександра Гаврилюка.

За словами Романюка, внаслідок атаки загорілися складське та виробниче приміщення підприємства. Пожежа охопила значну площу, виникло сильне задимлення. «На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі. За попередньою інформацією, без жертв та травмованих», – повідомив очільник області. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.

Через те, що вітер несе дим у бік селища, голова ОВА закликав місцевих жителів за можливості залишатися в приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та без нагальної потреби не виходити на вулицю. «Ситуація складна, але контрольована», – наголосив Романюк.

Водночас голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк оприлюднив термінове звернення до мешканців району Тридцятки. Посадовець закликав людей тимчасово залишити свої оселі та перебратися до інших частин селища. «Терміново! Жителям Тридцятки! Вимагаю! Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний!» – написав Гаврилюк.

Голова громади також попросив жителів поширити попередження, щоб про небезпеку дізналося якомога більше людей. Наразі масштаби пошкоджень підприємства уточнюються. За попередніми даними, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня унаслідок удару по приватному підприємству «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. Голова Волинської ОВА Роман Романюк повідомляв, що пожежу на підприємстві вдалося локалізувати, однак її ліквідація ще тривала.

Тоді голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк також попереджав жителів про можливу загрозу викиду аміаку в атмосферу через аварійну ситуацію на одному з підприємств селища. Місцевих мешканців закликали щільно зачинити вікна та двері, вимкнути вентиляцію і без нагальної потреби не виходити на вулицю.

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Теги: влада пожежа обстріл Волинська область

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