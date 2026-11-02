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Збій в енергосистемі столиці: як працює метро та електротранспорт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Збій в енергосистемі столиці: як працює метро та електротранспорт
«Синя» лінія київського метрополітену працює у звичайному режимі
фото: glavcom.ua

Рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» і на наземній ділянці «червоної» лінії рух поїздів тимчасово призупинено

У столиці сьогодні, 2 листопада, тимчасово змінено режим роботи метрополітену та наземного електротранспорту через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київський метрополітен»

Як працює метро у Києві 2 листопада:

  • «Зелена» лінія: Рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» і на наземній ділянці «червоної» лінії рух поїздів тимчасово призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.
  • «Червона» лінія: Поїзди курсують лише на підземній ділянці – від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». На наземній ділянці рух зупинено.
  • «Синя» лінія: Працює у звичайному режимі.

Крім того, повністю призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая, а також на проспекті Відрадному.

Про відновлення повноцінного руху транспорту буде повідомлено додатково після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, 2 листопада у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. 

У Києві вранці 2 листопада через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці напрямків. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також кількох проспектів і вулиць столиці. 

Теги: Київ відключення світла обмеження відключення метро

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