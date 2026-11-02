Збій в енергосистемі столиці: як працює метро та електротранспорт
Рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» і на наземній ділянці «червоної» лінії рух поїздів тимчасово призупинено
У столиці сьогодні, 2 листопада, тимчасово змінено режим роботи метрополітену та наземного електротранспорту через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київський метрополітен»
Як працює метро у Києві 2 листопада:
- «Зелена» лінія: Рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» і на наземній ділянці «червоної» лінії рух поїздів тимчасово призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.
- «Червона» лінія: Поїзди курсують лише на підземній ділянці – від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». На наземній ділянці рух зупинено.
- «Синя» лінія: Працює у звичайному режимі.
Крім того, повністю призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая, а також на проспекті Відрадному.
Про відновлення повноцінного руху транспорту буде повідомлено додатково після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, 2 листопада у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми.
У Києві вранці 2 листопада через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці напрямків. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також кількох проспектів і вулиць столиці.
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