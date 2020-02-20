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    Сьогодні у семи районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)

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    Сьогодні у семи районах Києва відбудуться ярмарки (адреси)

    На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція

    У четвер, 20 лютого, у Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

    Нагадаємо, продуктові ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

    Раніше повідомлялося, що українці витрачають на харчі майже половину своїх доходів.

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