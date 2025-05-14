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Працівниця Апарату Верховної Ради отримала в подарунок будинок і ділянку за майже 7 млн грн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Працівниця Апарату Верховної Ради отримала в подарунок будинок і ділянку за майже 7 млн грн
Керівниця секретаріату Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Валерія Богданова заробляє більше, аніж глава цього ж комітету Олександр Мережко
фото: rada.gov.ua

Держслужбовиця задекларувала 1,59 млн грн зарплати за 2024 рік

Керівниця секретаріату Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Валерія Богданова та, ймовірно, її донька Любов торік стали рівноправними власницями земельної ділянки площею 0,1 га та житлового будинку площею 369,4 кв. м у Києві. Як вказано в її декларації, нерухомість сумарною вартістю 6,8 млн грн дісталася Богдановим у подарунок. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найбагатші люди у Верховній Раді. Знайомтесь!».

Працівниця Апарату Верховної Ради отримала в подарунок будинок і ділянку за майже 7 млн грн фото 1
дані реєстру декларацій

Валерія Богданова минулого року заробила на посаді керівниці секретаріату Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 1,59 млн грн, тоді як голова комітету, нардеп Олександр Мережко – 937 тис. грн.

Крім зарплати, Богданова отримала 153 тис. грн благодійної допомоги від фонду «Слава Україні» та української філії міжнародної неурядової гуманітарної організації ACTED. Жодної копійки заощаджень керівниця секретаріату не вказала. У 2023-му її зарплата становила 1,53 млн грн.

Нагадаємо, у 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Найбільшу зарплату в 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею – 11 723 286 грн до податків, або в середньому 970 009 грн на місяць.

Як відомо, цього року громадяни України задекларували дохід у розмірі 88,2 млрд грн. Державна податкова служба повідомила, що така сума на 59% більше порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Державної податкової служби Руслана Кравченко. За його словами в Україні зростає сума задекларованих громадянами доходів, отриманих протягом минулого року.

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Теги: Верховна Рада корупція в Україні

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