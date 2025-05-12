Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни

За час вторгнення сім'я полковника купила чотири автівки за заниженими цінами

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

Наприкінці квітня суд арештував низку майна колишнього начальника центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Командування сил логістики Збройних сил полковника Олександра Заярного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Арешти накладено на 14 земельних ділянок загальною площею 70 соток, які розкинулися у Бобрицькій сільській раді на Київщині. Кожна з цих ділянок, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, «нарізана» по п’ять соток.

витяг із земельного реєстру

Полковник став власником цих ділянок протягом червня-липня 2024 року. Їхня вартість склала від 10 тис. грн до 15 тис. грн. При цьому, за даними слідства, ціну на куплені ділянки суттєво занижено: мінімальна вартість однієї земельної ділянки на дату продажу складала 220 тис. грн.

Кожна з цих ділянок полковника, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, «нарізана» по п’ять соток дані: кадастрова карта

Крім цього, під арешт потрапило 10 соток землі для ведення садівництва записані на доньку військового. Вона стала власницею у вересні 2023 року.

Також Феміда арештувала п’ять автомобілів, чотири з яких з’явилися у військового та його членів сім’ї (сина і дружини) під час вторгнення РФ в Україну. Йдеться про Skoda Octavia, 2012 року випуску, Toyota Tundra, 2017 року випуску, Lincoln Nautilus, 2018 року випуску, Hyundai Tucson, 2021 року випуску і Toyota Tundra, 2023 року випуску. Як підтвердила експертиза Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, вартість цих автівок значно занижена. Наприклад, при реєстрації Toyota Tundra, 2023 року випуску вказано вартість 1,44 млн грн. Натомість середня ринкова ціна на момент купівлі автомобіля склала 3,46 млн грн.

У судовій ухвалі сказано, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження і збереження речових доказів.

За відомостями слідства, у 2020-2024 роках Олександр Заярний набув велику кількість дороговартісного майна, що не підтверджується офіційними джерелами доходів. Більшість майна було оформлено на близьких осіб. Кримінальне провадження веде Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за фактами незаконного збагачення, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і незаконного поводження зі зброєю.

Раніше у цій кримінальній справі правоохоронці через суд отримали доступи до мобільних дзвінків і sms-повідомлень родичів полковника Заярного за період з січня 2023 року до січня 2025 року.

Як повідомляв «Главком», 9 та 10 травня відбулися масштабні обшуки НАБУ у високопосадовців Нацгвардії. Мова про командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики Головного управління Національної гвардії полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики Головного управління Національної гвардії полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки Головного управління Національної гвардії полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Розслідування стосується можливих корупційних схем при закупівлі товарів, робіт та послуг для Національної гвардії, зокрема ймовірних хабарів та розтрати державних коштів на суму в сотні мільйонів гривень. На тлі повідомлень про проведення обшуків Міністерство внутрішніх справ оприлюднило офіційну заяву про відсторонення шести посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.