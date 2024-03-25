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Зеленський відреагував на російську атаку та показав фото руйнувань у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відреагував на російську атаку та показав фото руйнувань у столиці
«Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами» – Зеленський
фото: glavcom.ua

Глава держави вкотре закликав партнерів посилити ППО

Унаслідок атаки російських загарбників по столиці балістичними ракетами є руйнування та постраждалі. Лише поилення ППо може допомогти Україні захищатися від ворога. Про це заявив президент Володимир Зеленський та оприлюднив ще більше фото з наслідків атаки по столиці.

Зеленський відреагував на російську атаку та показав фото руйнувань у столиці фото 1

«Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів.

Зеленський відреагував на російську атаку та показав фото руйнувань у столиці фото 2

Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор», – написав лава держави.

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Зеленський подякував рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва.

Нагадаємо, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму. Вибухи пролунали за кілька секунд після оголошення тривоги. Як повідомляють місцеві телеграм-канали усі ракети летіли у центр столиці. 

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки росіян по Києві сьогодні зранку, пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва.

Також в одному із районів столиці утворилася величезна вирва внаслідок падіння уламків ракети

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Теги: обстріл Київ ворог безпека президент Володимир Зеленський

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