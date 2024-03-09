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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

ФСБ у соцмережах полює на певну групу українців

glavcom.ua
Спецслужби РФ намагаються розхитати Україну зсередини
фото з відкритих джерел

«Варто бути чесними – ворог за десятиліття агітаційної обробки пустив метастази дуже глибоко»

СБУ свідчить: проросійські пости й коменти в соцмережах приваблюють вербувальників ФСБ.

Ворожі спецслужби весь час «тралять» мережу в пошуках тих, хто постійно пише щось подібне. Тоді виходять на особистий контакт. Налагоджують діалог, демонструють співчуття і повну підтримку позицій. Пропонують невеликі гроші за дрібну роботу. Тоді більші гроші за більш складні задачі.

Одразу закидають вудки на предмет родичів, друзів з такими само поглядами – чи можна і їх залучити. Це ж дрібнички, нічого такого не робиться, ще й якась копійка падає. А за певний час це вже частина воєнної машини ворога: коригуються удари, звітується про прильоти, фіксуються руйнування, збираються з пліток і розмов дані про перевезення військової техніки, про роботу стратегічних підприємств, про відправлення підрозділів на певні ділянки фронту для певних задач...

Окрему «чутливу» категорію складають ті, хто постійно їздив до Росії, довго працював там, має родичів, мешкав на окупованих теренах: саме з таких ФСБ до 2022-го формувала «сплячі мережі». СБУ знешкодила більшість з них ще в перший рік великої війни. Але окремі мережі виловлюються й досі.

Це прикро, але те, що за два роки за колаборацію і пособництво та несанкціоноване поширення (злив) інформації про ЗСУ Служба взяла за зябра тисячі осіб – це дуже мало. Варто бути чесними – ворог за десятиліття агітаційної обробки пустив метастази дуже глибоко. Плюс спеціально ще за СССР поселені до наших міст цілими родинами агенти КГБ «для контролю лояльності» – їхні діти, онуки відновили після розвалу Союзу і тримали щільний контакт з кураторами. Як каже Малюк, «Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які Росія готувала 30 років». Ну і окрема категорія агентів ФСБ: попи РПЦ в Україні. Тільки зараз законодавці ризикнули зайнятись питанням тотальної заборони. А досі Служба мусила працювати і якось знешкоджувати руссо-попів як представників цілком законної структури.

СБУ звітує про 6043 кримінальних проваджень за колаборацію (оголошено 4366 підозр, засуджено 641 особу); про 449 проваджень за злив даних (291 підозр, 101 посаджений). Але тиха робота продовжується щодня – на жаль, СБУ ще довго буде з ким працювати...

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Джерело
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Теги: росія війна інформаційна війна колабораціонізм ворог

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Олексій Голобуцький

ФСБ у соцмережах полює на певну групу українців
ФСБ у соцмережах полює на певну групу українців
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