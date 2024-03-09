ФСБ у соцмережах полює на певну групу українців

«Варто бути чесними – ворог за десятиліття агітаційної обробки пустив метастази дуже глибоко»

СБУ свідчить: проросійські пости й коменти в соцмережах приваблюють вербувальників ФСБ.

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Ворожі спецслужби весь час «тралять» мережу в пошуках тих, хто постійно пише щось подібне. Тоді виходять на особистий контакт. Налагоджують діалог, демонструють співчуття і повну підтримку позицій. Пропонують невеликі гроші за дрібну роботу. Тоді більші гроші за більш складні задачі.

Одразу закидають вудки на предмет родичів, друзів з такими само поглядами – чи можна і їх залучити. Це ж дрібнички, нічого такого не робиться, ще й якась копійка падає. А за певний час це вже частина воєнної машини ворога: коригуються удари, звітується про прильоти, фіксуються руйнування, збираються з пліток і розмов дані про перевезення військової техніки, про роботу стратегічних підприємств, про відправлення підрозділів на певні ділянки фронту для певних задач...

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Окрему «чутливу» категорію складають ті, хто постійно їздив до Росії, довго працював там, має родичів, мешкав на окупованих теренах: саме з таких ФСБ до 2022-го формувала «сплячі мережі». СБУ знешкодила більшість з них ще в перший рік великої війни. Але окремі мережі виловлюються й досі.

Це прикро, але те, що за два роки за колаборацію і пособництво та несанкціоноване поширення (злив) інформації про ЗСУ Служба взяла за зябра тисячі осіб – це дуже мало. Варто бути чесними – ворог за десятиліття агітаційної обробки пустив метастази дуже глибоко. Плюс спеціально ще за СССР поселені до наших міст цілими родинами агенти КГБ «для контролю лояльності» – їхні діти, онуки відновили після розвалу Союзу і тримали щільний контакт з кураторами. Як каже Малюк, «Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які Росія готувала 30 років». Ну і окрема категорія агентів ФСБ: попи РПЦ в Україні. Тільки зараз законодавці ризикнули зайнятись питанням тотальної заборони. А досі Служба мусила працювати і якось знешкоджувати руссо-попів як представників цілком законної структури.

СБУ звітує про 6043 кримінальних проваджень за колаборацію (оголошено 4366 підозр, засуджено 641 особу); про 449 проваджень за злив даних (291 підозр, 101 посаджений). Але тиха робота продовжується щодня – на жаль, СБУ ще довго буде з ким працювати...