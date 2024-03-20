Ракетний удар по Харкову: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви

Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських загарбників по Харкову зросла до п'яти. Про це повідомив , голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

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«Станом на зараз (пост був опублікований об 20:38 – «Главком») кількість постраждалих зросла до восьми. Із них сім осіб госпіталізовано, одній людині надана допомога на місці. П’ятеро людей загинули» – зазначив Синєгубов.

Також харківській міський голова Ігор Терехов підтвердив, що рятувальники витягли з-під завалі тіло пʼятого загиблого.

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«Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди. У зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м. Роботи тривають» – зазначили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що вдень 20 березня у Харкові було чути вибух. Згодом стало відомо, що на місці влучання у Харкові спалахнула велика пожежа, є постраждалі.

За попередніми даними, пошкоджено восьмиповерхівку і виробничий цех. Під завалами може бути до 10 людей.