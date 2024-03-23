Російські силовики відрізали вухо одному із затриманих після теракту в Москві

ЗМІ поширили відео допиту чоловіка з перебинтованою головою

Російські силовики відрізали вухо одному із затриманих за підозрою у скоєнні теракту в кіноцентрі «Крокус Сіті Хол».

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Після повідомлень про те, що всіх виконавців теракту затримали, російські телеграм-канали поширили коротке відео, де показано момент уже після затримання одного з них. На опублікованих кадрах видно, що вже після того, як підозрюваного скрутили, російські силовики ножем відрізали вухо підозрюваного і намагалися йому ж згодувати.

Як пише російський опозиційний проєкт «Медуза», це 30-річний Раджаб Алізаде.

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Російські державні ЗМІ, зокрема RT і «РИА Новости», опублікували коротке відео, зняте вже після цього, на якому зображено короткий допит людини з перебинтованою головою та обличчям, рясно забрудненим кров'ю. Стверджується, що це і є Раджаб Алізаде.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.