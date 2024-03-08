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Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити
Президент наголосив, що має бути в таких же умовах, як й інші громадяни України
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський заявив, що він щодня ризикує померти так само як і кожен українець

За даними розвідки, Росія намагалася вбити президента України Володимира Зеленського понад десяток разів. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Cinque minuti.

«Кажуть понад 10. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, щодня ризикують своїм життям. Цивільні, через такі удари як у мирній Одесі були, теж ризикують щодня», – зазначив Зеленський у відповідь на питання, скільки разів його намагався вбити російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив Зеленський, він ризикує так само як і кожен українець. Президент заявив, що має бути в таких же умовах, як й інші громадяни України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті.

Як повідомлялося, окупанти вдарили балістикою по Одесі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ракета вдарила за 300-400 м від місця перебування лідерів.

До слова, триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Теги: Володимир Зеленський путін росія окупанти вбивство

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