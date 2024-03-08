Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити

Президент наголосив, що має бути в таких же умовах, як й інші громадяни України

Зеленський заявив, що він щодня ризикує померти так само як і кожен українець

За даними розвідки, Росія намагалася вбити президента України Володимира Зеленського понад десяток разів. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Cinque minuti.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кажуть понад 10. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, щодня ризикують своїм життям. Цивільні, через такі удари як у мирній Одесі були, теж ризикують щодня», – зазначив Зеленський у відповідь на питання, скільки разів його намагався вбити російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив Зеленський, він ризикує так само як і кожен українець. Президент заявив, що має бути в таких же умовах, як й інші громадяни України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті.

Як повідомлялося, окупанти вдарили балістикою по Одесі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ракета вдарила за 300-400 м від місця перебування лідерів.

До слова, триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.