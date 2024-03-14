У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару

У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули

У Сумах внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» у багатоповерхівку, кількість постраждалих станом на вечір збільшилася до 12 людей. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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«У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули», – написали в ОВА.

Крім того, працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано), 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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На базі намету ДСНС знаходиться Пункт незламності, який працює цілодобово та надав допомогу 279 громадянам щодо обігріву та побутових проблем. Також психологами ГУ ДСНС та ГУ НП України у Сумській області надано психологічну допомогу 57 громадянам.

Рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи (закрито 24 вікна) у сусідньому будинку який зазнав пошкодження вибуховою хвилею.

Як повідомлялося, у Сумах з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до двох.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

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До слова, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Госпіталізовано понад два десятки людей.