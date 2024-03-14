Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару
фото: Сумська ОВА/Telegram

У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули

У Сумах внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» у багатоповерхівку, кількість постраждалих станом на вечір збільшилася до 12 людей. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули», – написали в ОВА.

Крім того, працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано), 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

На базі намету ДСНС знаходиться Пункт незламності, який працює цілодобово та надав допомогу 279 громадянам щодо обігріву та побутових проблем. Також психологами ГУ ДСНС та ГУ НП України у Сумській області надано психологічну допомогу 57 громадянам.

Рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи (закрито 24 вікна) у сусідньому будинку який зазнав пошкодження вибуховою хвилею.

Як повідомлялося, у Сумах з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до двох.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

До слова, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Госпіталізовано понад два десятки людей.

Теги: пожежа окупанти Суми Telegram будинок шахед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 лютого 1944 року почалася одна з найбільш ганебних в історії комуністичної росії подій – масова депортація чеченців та інгушів
Депортація народів Кавказу: про масові репресії та опір
23 лютого, 16:11
У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
17 лютого, 02:20
Унаслідок ворожої атаки в Дніпрі постраждали вісім людей
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
23 лютого, 06:52
За словами Дурова, лише 10% від усіх переглядів у месенджері монетизуються за допомогою Telegram Ads
Telegram офіційно платитиме власникам каналів
28 лютого, 15:10
Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удару по бліндажу ворога
Бійці «Азова» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною
17 лютого, 18:35
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «союзники щодо НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні», але планів відправляти війська немає
Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
27 лютого, 12:45
Вартість російського «Зоопарку» становить понад $10 млн
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»
11 березня, 19:21
Внаслідок удару по багатоповерхівці 38 людей зазнали травм
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла
12 березня, 20:50
Баггі окупантів
Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога
10 березня, 14:17

Події в Україні

У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару
Атака по трьох нафтопереробних заводах РФ, €5 млрд на зброю Україні. Головне за 13 березня
Атака по трьох нафтопереробних заводах РФ, €5 млрд на зброю Україні. Головне за 13 березня
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації
Кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
Україна цьогоріч планує мобілізувати пів мільйона людей – FT
Україна цьогоріч планує мобілізувати пів мільйона людей – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
12K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5913
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
4973
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3642
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
3136
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення

Новини

День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Вчора, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Вчора, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
12 березня, 21:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua