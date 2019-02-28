Тігіпко купив «Кузню на Рибальському», щоб побудувати житловий комплекс



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На Рибальському півострові Тігіпко планує розпочати масштабний будівельний проект

Бізнесмен Сергій Тігіпко планує побудувати на території заводу «Кузня на Рибальському» житловий масив і великий торгово-офісний центр. Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое время».

За словами Тігіпка, він розглядає «Кузню на Рибальському» не тільки як промисловий, але й як комплексний девелоперський проект.

Бізнесмен додав, що великі площі на Рибальському півострові не задіяні у виробничих цілях і використовуються неефективно.

«Ось на цій території ми і плануємо розпочати найближчим часом масштабний будівельний проект. Швидше за все, це буде житловий масив - зі школами, дитячими садками, комерційною нерухомістю. Що ж стосується ділянки в 9 га біля залізничного вокзалу, то на ньому плануємо побудувати великий торгово-офісний центр», - сказав він.

Нагадаємо, завод «Кузня на Рибальському» — суднобудівельне приватне акціонерне товариство, одне з найстаріших у Києві, засноване в 1862 році. Завод входив до складу групи компаній «Укрпромінвест». Кінцевими бенефіціарами підприємства були Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

25 вересня 2018 року прес-секретар президента України Святослав Цеголко анонсував продаж заводу «Кузня на Рибальському», що спеціалізується на суднобудуванні.

У вересні група «ТАС» Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

У листопаді 2018 року акції заводу (94,03%) були продані підконтрольній Сергію Тігіпку кіпрській компанії Еwins Lімітеd. Найвища ціна однієї акції, за якою кіпрська компанія придбала акції заводу, становила трохи більш ніж $93. Максимальна вартість покупки пакета акцій - $300 млн.