Французьке видання Le Figaro назвало Київ столицею Росії



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Назву української столиці Le Figaro також написало неправильно - Kiev замість Kyiv

Через добу після обміну полоненими на сайті видання помилки так і не виправили

Відоме французьке видання Le Figaro вказало Київ як столицю Російської Федерації, під час брифінгу президента України Володимира Зеленського з нагоди обміну ув'язненими між Україною і Росією.

Відео розміщене на сайті видання.

На як видно на кадрах, Зеленський дає інтерв'ю журналістам, проте на екрані вказано місцерозташування «Київ, Росія». У той же час Зеленський позначений як президент України.

Більш того, назву української столиці Le Figaro також написало неправильно - Kiev замість Kyiv.

Через добу після обміну полоненими на сайті видання помилки так і не виправили.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.