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    Французьке видання Le Figaro назвало Київ столицею Росії

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    <p>Назву української столиці Le&nbsp;Figaro також написало неправильно&nbsp;- Kiev замість Kyiv</p> - Французьке видання Le Figaro назвало Київ столицею Росії

    Назву української столиці Le Figaro також написало неправильно - Kiev замість Kyiv

    Через добу після обміну полоненими на сайті видання помилки так і не виправили

    Відоме французьке видання Le Figaro вказало Київ як столицю Російської Федерації, під час брифінгу президента України Володимира Зеленського з нагоди обміну ув'язненими між Україною і Росією.

    Відео розміщене на сайті видання.

    На як видно на кадрах, Зеленський дає інтерв'ю журналістам, проте на екрані вказано місцерозташування «Київ, Росія». У той же час Зеленський позначений як президент України.

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    Більш того, назву української столиці Le Figaro також написало неправильно - Kiev замість Kyiv.

    Через добу після обміну полоненими на сайті видання помилки так і не виправили.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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