  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Противники вакцинації тримають у руках плакати із зображенням дітей, права яких, як запевняють, відстоюють - У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)
    Противники вакцинації тримають у руках плакати із зображенням дітей, права яких, як запевняють, відстоюють
    фото: реальний київ

    Протестувальники запевняють, що відстоюють права людей

    У центрі Києва сьогодні проходить марш противників нинішньої кампанії вакцинації та карантинних обмежень, повідомляє Telegram-канал «Реальний Київ».

    Противники вакцинації привели на мітинг дітей/фото: реальний київ
    Противники вакцинації привели на мітинг дітей/фото: реальний київ

    Люди вимагають від влади скасувати законопроект № 4142 «Про обов'язкову вакцинацію для дітей і дорослих», який їх думку, порушує права невакцинованих громадян.

    Учасники акції запевняють, що не являються «антивакцинаторами», але виступають за «права людей».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)
    У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)
    У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)
    У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)
    фото: павловський.новини

    До слова, напередодні близько 44 тисяч людей вийшли на головну площу столиці Австрії в знак протесту проти обов’язкової вакцинації. Нове правило про щеплення набирає чинності в країні вже з лютого.

    Читайте також:
    Теги: Київ Україна щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)