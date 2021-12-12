У Києві протестують антивакцинатори (фото, відео)

Противники вакцинації тримають у руках плакати із зображенням дітей, права яких, як запевняють, відстоюють

Протестувальники запевняють, що відстоюють права людей

У центрі Києва сьогодні проходить марш противників нинішньої кампанії вакцинації та карантинних обмежень, повідомляє Telegram-канал «Реальний Київ».

Противники вакцинації привели на мітинг дітей/фото: реальний київ

Люди вимагають від влади скасувати законопроект № 4142 «Про обов'язкову вакцинацію для дітей і дорослих», який їх думку, порушує права невакцинованих громадян.

Учасники акції запевняють, що не являються «антивакцинаторами», але виступають за «права людей».

До слова, напередодні близько 44 тисяч людей вийшли на головну площу столиці Австрії в знак протесту проти обов’язкової вакцинації. Нове правило про щеплення набирає чинності в країні вже з лютого.

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