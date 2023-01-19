Google «поховав» Авакова

При переході на сайт «Вікіпедія», з якої і показана інформація, помилки про «смерть Авакова» нема

У Google в результатах пошуку про колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вказується, що він начебто помер у середу, 18 січня, під час трагедії у Броварах.

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Датою смерті вказано 18 січня 2023 року, а місцем – Бровари Київської області.

Це дата смерті наступника Авакова – Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі.

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Зауважимо, при переході на сайт «Вікіпедія», з якої і показана інформація, помилки про «смерть Авакова» нема.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. За словами ДСНС, станом на 15 годину внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких дитина.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків:

Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України)

Євгеній Єнін (перший заступник міністра)

Юрій Лубкович (державний секретар МВС)

Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС)

Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту

внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції)

Микола Анацький (провідний інспектор Департаменту комунікації МВС)

Олександр Василенко (командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)

Костянтин Коваленко (пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)

Іван Касьянов (бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту)

Стало відомо, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає. Ігнат розповів, що про причини говорити зарано.

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Повідомлялося, що причиною загибелі керівництва МВС у Броварах могла стати несправність Airbus Helicopters H225 Super Puma. Журналіст Юрій Ніколов на свої сторінці у Facebook повідомив, що ці гвинтокрили могли бути не новими. Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився сьогодні в Броварах, а колишній глава МВС Арсен Аваков купив вертольоти для потреб МВС і ДСНС.