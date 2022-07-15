Аваков розповів, де під час війни перебуває його син

Арсен Аваков майже весь час від початку повномасштабної війни перебуває у Києві

Арсен Аваков запевнив, що його син займається волонтерською роботою

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, де перебуває у дні війни він сам, а також його рідні. Про це експосадовець сказав у інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну.

За словами Авакова, всі дні війни він живе у Києві: зі 141 дня – один день був у Харкові, і один – на заході України.

«А так усе у Києві. Пам'ятаю місто і з канонадами, і з порожніми вулицями, і такою, як зараз – майже мирне та таке, що «плює» на потенційну загрозу. Але суть не в цьому, більшість людей, які залишились у Києві, і можуть допомагати фронту, це роблять тими способами, якими можуть», – сказав він.

Аваков також розповів, що його син, який раніше служив у спеціальному батальйоні МВС, наразі також перебуває у Києві і, за словами Авакова, активно займається волонтерською роботою.

«Він військовозобов'язаний. І він також зараз у Києві. Коли на початку війни багато говорили про наступ на Київ, ми всі тренувалися, обговорювали, хто, де буде, робили коктейлі Молотова», – сказав ексміністр.

Аналізувати роботу Зеленського Аваков відмовився, мовляв, «не на часі»: усі висновки – після війни. Але додав, що попри те, що ще минулої осені був одним із найзапекліших критиків президента, зараз ставить йому за роботу тверду «четвірку».

Аваков також висловився щодо російської мови в Україні під час війни.

«В окопах не запитують, якою мовою ти розмовляєш. Для мене – це все одно! Завжди так було. І за це мене весь час критикували: «Стільки років міністр, і не може правильно наголосити в українському слові». Я не готовий віддати Путіну російську мову повною мірою, вважаю, що вона належить і Україні. І значну частину цінностей цією мовою створено видатними українцями. Я не хочу віддавати Путіну блискучих російських письменників. У жодному разі не хочу, щоб палили книги, написані російською мовою. Це – ціннісні речі. Але я хочу, щоб в Україні було єдине українське культурне середовище, яке включало б у себе і російську мову. Мені глибоко наплювати на офіційний статус російської мови в Україні – я зараз не про це. Державна мова – українська – повністю згодна. Держслужбовці мають розмовляти українською – нормально. Але коли я говорю українською, гальмую, бо думаю російською», – сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готовий власноруч застрелити колишнього нардепа, зрадника України Іллю Киву.

Також раніше ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат.