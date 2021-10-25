Грип атакує киян: за тиждень зафіксовано понад 20 тис. хворих

Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 12 тис. дорослих

Спостерігається зростання захворюваності на 29% порівняно із попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 18 до 24 жовтня, зареєстровано понад 20 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 13,8%. Наразі показник захворюваності становить 688,2. Про це повідомили в Державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 29,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – понад 8 тис. (зростання на 9,9%), дорослих – понад 12 тис. осіб (зростання на 46,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 40,2%, а на попередньому тижні – 47,2%. Із них 50,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4116 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2021 особу, із них – 224 дитини.

У Києві за тиждень з 11 до 17 жовтня було зареєстровано 15,8 тис. хворих на грип і ГРВІ.

Як повідомлялося, в Києві розпочався сезон підвищеної захворюваності на грип і ГРВІ.

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

До слова, вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

Як писав «Главком», завдяки протиепідемічним заходам проти коронавірусної інфекції у минулому епідемічному сезоні поширеність грипу була значно меншою, ніж у попередні роки (до появи Covid-19). Через це у соціальних мережах почали точитися розмови про необов’язковість вакцинації від грипу – до слова, з року в рік в Україні вакцинувалися від грипу менше 1% людей.

Професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.



