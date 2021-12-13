Грип наступає: в Києві зростає захворюваність серед дітей

За минулий тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 7 тис. дітей

У столиці спостерігається зростання захворюваності на 7,5% порівняно із попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 6 по 12 грудня, зареєстровано 15766 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 33,3%. Наразі показник захворюваності становить 532,2. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 7,5% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7164 (зростання на 29,3%), дорослих – 8602 особи (зниження на 5,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 45,4%, а на попередньому тижні – 37,8%. Із них 51,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3688 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 799 осіб, із них 115 – діти.

За попередній тиждень, із 29 листопада по 5 грудня, у Києві було зареєстровано понад 14,6 тис. хворих на грип і ГРВІ.

Як повідомлялося, імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

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