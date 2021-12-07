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    МОЗ закликає українців сидіти вдома на свята

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    До новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується - МОЗ закликає українців сидіти вдома на свята
    До новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується
    Фото з відкритих джерел

    В ізоляції і з щепленням – найкращий сценарій для новорічних гулянок

    Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також із повним курсом вакцинації від коронавірусу. Він також пообіцяв, що посилювати карантин на новорічні свята не планується. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

    «Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю», – сказав міністр.

    Відповідаючи на питання щодо можливості посилення карантину на Новий рік, Ляшко сказав, що зараз Україна перебуває в адаптивному карантині і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується.

    «Ми запровадили додаткові обмеження з 6 грудня», – зазначив голова МОЗ.

    Він також додав, що не пов'язує початок нової хвилі коронавірусу з новорічними святами. За його словами, традиційно в осінньо-зимовий період відбувається спалах захворювань на грип та ГРЗ. Зазвичай вона починається у середині лютого і продовжується до середини березня.

    «Минулого року у цей проміжок часу була нова хвиля. Ми тоді після (новорічних – ред.) свят запроваджували карантинні обмеження, і нам вдалося відтягнути хвилю у часі», – уточнив Ляшко.

    Нагадаємо, Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

    Також в Україні розширилася «жовта» зона карантину.

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    Теги: міністр свята Україна грип новорічні свята карантин Віктор Ляшко
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    МОЗ закликає українців сидіти вдома на свята