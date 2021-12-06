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    У Києві зростає захворюваність на грип серед дітей

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    Минулого тижня на грип і ГРВІ в Києві захворіло понад 5,5 тис. дітей - У Києві зростає захворюваність на грип серед дітей
    Минулого тижня на грип і ГРВІ в Києві захворіло понад 5,5 тис. дітей
    фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на 1,1% порівняно із попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, з 29 листопада по 5 грудня, зареєстровано понад 14,6 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 38%. Наразі показник захворюваності становить 495. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 1,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5542 (зростання на 7,3%), дорослих – 9121 особа (зниження на 5,6%).

    У структурі захворюваності діти становлять 37,8%, а на попередньому тижні – 34,8%. Із них 45,2% – діти шкільного віку (2503 випадки).

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1101 особу, із них 104 – діти.

    Як повідомлялося, у Києві три тижні поспіль знижувалася захворюваність на грип.

    В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

    Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

    Читайте також: Як Київ протидіятиме епідемії грипу? Влада запровадила низку заходів
    Теги: Київ грип хвороби кияни
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    У Києві зростає захворюваність на грип серед дітей