У Києві зростає захворюваність на грип серед дітей

Минулого тижня на грип і ГРВІ в Києві захворіло понад 5,5 тис. дітей

У столиці спостерігається зниження захворюваності на 1,1% порівняно із попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 29 листопада по 5 грудня, зареєстровано понад 14,6 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 38%. Наразі показник захворюваності становить 495. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 1,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5542 (зростання на 7,3%), дорослих – 9121 особа (зниження на 5,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 37,8%, а на попередньому тижні – 34,8%. Із них 45,2% – діти шкільного віку (2503 випадки).

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1101 особу, із них 104 – діти.

Як повідомлялося, у Києві три тижні поспіль знижувалася захворюваність на грип.

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.