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    Ляшко сказав, хто може вакцинуватися від грипу за державний кошт

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    Щеплення від грипу можна поєднувати з препаратом від коронавірусу - Ляшко сказав, хто може вакцинуватися від грипу за державний кошт
    Щеплення від грипу можна поєднувати з препаратом від коронавірусу
    Фото: zp.gov.ua

    Понад 200 тис. доз вакцини від грипу наразі передбачили для груп ризику

    За кошти держбюджету для вакцинації груп ризику закупили 180 тис. доз вакцини проти грипу. Також для вакцинації медпрацівників Україна отримала 30 тис. доз вакцини проти грипу у рамках механізму PIVI. Про це у Facebook написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Цього року за кошти державного бюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу. Вони будуть використані для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема, медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів. Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI»,– написав Ляшко.

    Міністр нагадав, що вакцинацію від Covid-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки в різні руки.

    Нагадаємо, раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

    Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

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    Теги: міністр грип щеплення Віктор Ляшко
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    Ляшко сказав, хто може вакцинуватися від грипу за державний кошт