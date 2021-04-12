Не лише Covid-19. У Києві сплеск захворюваності на грип

Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві перевищив епідемічний поріг на 4,3%

За минулий тиждень, з 5 по 11 квітня, у столиці зареєстровано 23184 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4,3%.

Наразі показник захворюваності становить 781,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у Києві спостерігається значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 5031 (зниження на 22,9%), дорослих – 18153 особи (зниження на 8,1%).

У структурі захворюваності діти становлять 21,7%, а на попередньому тижні – 24,8%. 43,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 24,8% – зареєстровано 2171 випадок.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 1491 особу, із них 98 дітей.

Як повідомлялося, за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.