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    Не лише Covid-19. У Києві сплеск захворюваності на грип

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    Серед нових хворих на грип у Києві понад 18 тис. дорослих - Не лише Covid-19. У Києві сплеск захворюваності на грип
    Серед нових хворих на грип у Києві понад 18 тис. дорослих
    Фото з відкритих джерел

    Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві перевищив епідемічний поріг на 4,3%

    За минулий тиждень, з 5 по 11 квітня, у столиці зареєстровано 23184 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4,3%.

    Наразі показник захворюваності становить 781,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у Києві спостерігається значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 5031 (зниження на 22,9%), дорослих – 18153 особи (зниження на 8,1%).

    У структурі захворюваності діти становлять 21,7%, а на попередньому тижні – 24,8%. 43,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 24,8% – зареєстровано 2171 випадок.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 1491 особу, із них 98 дітей.

    Як повідомлялося, за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

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    Теги: Київ грип хвороби кияни коронавірус
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