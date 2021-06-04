Шахраї привласнили будівлю в центрі Києва вартістю понад 4 млн грн

Прокуратура через суд вимагає повернути місту нежитлові приміщення

Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що зловмисники підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном по вул. Бульварно-Кудрявській у Києві.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування майна на користь територіальної громади столиці.

Крім того, у межах кримінального провадження на вказані приміщення накладено арешт з метою недопущення їх подальшого незаконного відчуження.

Слідство триває.

Встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.