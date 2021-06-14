Шахрай заволодів квартирою в Києві вартістю 1,2 млн грн

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київської області за фактом шахрайського заволодіння квартирою померлої на підставі підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, використовуючи підроблений договір купівлі-продажу, зареєстрував право власності на квартиру, розташовану по вул. Юліуса Фучика у Києві вартістю 1,2 млн грн. У подальшому, бажаючи розпорядитись вказаним об’єктом нерухомості, з метою приховування своїх намірів зловмисник видав довіреність для продажу квартири третій особі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та встановлюється коло осіб, причетних до вказаного злочину.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Крім того, шахраї заволоділи квартирою на вул. Дарвіна у Печерському районі, що належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.