У Києві лунала повітряна тривога, було чутно вибухи

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Київської області

На лівому березі столиці працювали сили ППО

Увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться у повідомленні о 17:12.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації поінформували, що в регіоні працюють сили ППО.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Він закликав містян перебувати в укриттях.

Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Київської області. Керівник ЦПД Андрій Коваленко теж про це писав.

«Ракетна небезпека, Київська область. В небі також присутній ворожий дрон», – йдеться у його Telegram-каналі.

Станом на 17:49 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Як можна побачити, тривога лунала у Києві, а також Київській, Донецькій Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

О 18:00 у Києві та області було оголошено відбій повтряної тривоги.

Нагадаємо, на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.