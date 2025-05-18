Заслужений артист України Михайло Кришталь відзначає ювілей

«Главком» приєднується до привітань відомому актору

Український актор театру, кіно та дубляжу, шоумен, композитор, поет-пісняр, аранжувальник, виконавчий продюсер масових заходів, Заслужений артист України Михайло Кришталь 18 травня святкує день народження. Цьогоріч йому виповнилося 55. Про це повідомляє «Главком».

Саме його голосом в українському кіно говорять Кіану Рівз, Ніколас Кейдж, Бенджамін Бретт.

Біографія Михайла Кришталя

Народився Михайло Володимирович Кришталь 18 травня 1970 року у місті Гайворон Кіровоградської області. У 1989 році закінчив Дніпропетровське державне театральне училище (майстерня Н. М. Пінської). Того ж року, разом з Андрієм Романієм поїхав до Донецька, де пройшов огляд художньої ради і отримав запрошення працювати в Донецькому музично-драматичному театрі.

Михайло Кришталь у День вишиванки фото: Михайло Кришталь/Facebook

Постановка «У джазі лише дівчата» за участю Михайла Кришталя отримала Ґран-прі фестивалю «Театральний Донбас-2006», стала найкращою виставою VIII Міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії».

Разом із Андрієм Романієм написав гімн Донецького національного університету.

Із 2009 року актор Київського академічного драматичного театру на Подолі. Грає у виставах «Льовушка (Точильник), «Вільні стосунки» (Чоловік), «Механічний апельсин» (Персонаж), «Шановані безумці» (Голова корпорації», «Золоті дівчата» (Сем), «Приворотне зілля (Парторг), «Хазяїн» (Петро Петрович), «Сірі Бджоли» (Хазяїн родини).

У 2014 році зіграв роль лікаря клініки в першому українському психологічному трилері «Смертельно живий». Також знімався у серіалах «Повернення Мухтара» (сезони 6-7), «Єфросинья», «Маршрут милосердя», тощо.

Знімається у кіно, дублює фільми на студіях «Le Doyen», «Постмодерн», «Tretyakoff Production», «1+1», «Starlight Production» та інших. Саме його голосом говорять Люк Скайвокер у нових «Зоряних війнах», барон Харконнен у «Дюні», Танос у всесвіті «Марвел», Ернесто де ла Круз у мультфільмі «Коко» і професор Ван Гельсінґ у «Монстрах на канікулах-3».

«Якщо говорити про всі мої ролі, то роль Дафні у виставі «В джазі тільки дівчата» за мотивами легендарного фільму у постановці Заслуженого діяча мистецтв України О. Аркадіна-Школьника. А якщо йдеться про репертуар Театру на Подолі, то роль чоловіка у виставі «Вільні стосунки». А загалом, не було простих ролей у мене. Їх, мабуть, взагалі не буває», – ділиться артист.

До слова, у День театру, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив відомих діячів театру та кіно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва». Найбільше перепало столичному театру Франка.

Як повідомлялося, ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Національному театрі імені Івана Франка на виставі «Макбет». Він назвав її «новою сторінкою для українського театру».

Також Народні артисти України Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед захисниками в Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.