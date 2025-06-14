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У Києві тимчасово не працює станція метро «Театральна»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Києві тимчасово не працює станція метро «Театральна»
У «Київському метрополітені» перепрошують за тимчасові незручності та дякують пасажирам за розуміння
фото з відкритих джерел

Станція метро «Театральна» в Києві тимчасово зачинена

У Києві сьогодні, 14 червня 2025 року, тимчасово припинила роботу станція метро «Театральна». За інформацією Київської міської державної адміністрації, станцію зачинено на вхід і вихід у зв'язку з проведенням заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Потяги метро слідують повз станцію «Театральна» без зупинки. Також тимчасово не працює пересадка між станціями «Театральна» та «Золоті ворота».

Зазначається, що ці зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

У «Київському метрополітені» перепрошують за тимчасові незручності та дякують пасажирам за розуміння.

Як відомо, Київська міська військова адміністрація попередила мешканців столиці про обмеження руху в місті 14 червня.

Які вулиці перекриють

  • вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);
  • вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної).

Які вулиці можуть перекрити

  • вулиця Хрещатик
  • бульвар Т.Шевченка
  • вулиця Володимирська
  • вулиця Михайлівська
  • вулиця Прорізна
  • Володимирський проїзд

«Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня», – додають в КМВА.

До слова, цими вихідними, 14-15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня», а у Freedom Hall відбудеться вистава «Будьте як вдома» за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. У Музеї історії міста Києва триває виставка «Тіні старого Києва».

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Теги: Київ метро КМДА

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