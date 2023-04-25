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Продавав муляжі замість електронних цигарок: правоохоронці викрили шахрая на Київщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Продавав муляжі замість електронних цигарок: правоохоронці викрили шахрая на Київщині
«Бізнесмена» затримали правоохоронці та повідомили про підозру
фото: Андрій Нєбитов

Зловмисник ошукав 300 громадян по всій Україні

У Софіївській Борщагівці Київської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Зловмисник ошукав 300 громадян по всій Україні, продаючи їм муляжі замість тютюнових виробів. Про це повідомляє очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

«47-річний житель Софіївської Борщагівки публікував оголошення про продаж "стіків" для електронних цигарок на онлайн платформах. Він отримував замовлення, але замість реального товару відправляв клієнтам звичайні муляжі у брендованих коробках. На пошті більшість громадян пересвідчувалися, що в пакунку є коробки з «товаром» і оплачували їх», – розповів Нєбитов.

На муляжах зловмисник міг заробити більше мільйона гривень
На муляжах зловмисник міг заробити більше мільйона гривень
фото: Андрій Нєбитов

За даними Нєбитова, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 51 ящик, в якому знаходилось по 50 блоків коробок з-під «стіків».

Продавав муляжі замість електронних цигарок: правоохоронці викрили шахрая на Київщині фото 1
фото: Андрій Нєбитов

«За вказані муляжі зловмисник мав отримати прибуток у сумі майже 1 мільйон 200 тисяч гривень», – додав Нєбитов.

Поліцейські помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання та повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та «списання» з військової служби за станом здоров’я. «Прибуток» фігурантів сягав $150 тис. на місяць.

Теги: шахрайство Київщина

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