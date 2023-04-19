«ППО не працювала». Влада назвала причину яскравого спалаху над Києвом

Українські сили протиповітряної оборони не причетні до інциденту, який спостерігали кияни

Мешканці Києва ввечері 19 квітня бачили яскравий спалах повітряного об'єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA», – заявив начальник Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, повітряна тривога у столиці та на Київщині оголошувалася з метою уникнути жертв від падінь на землю уламків.

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Посадовець додав, що українські сили протиповітряної оборони не причетні до інциденту.

Водночас науково-популярний проєкт про космос Alpha Centauri спростовує інформацію щодо падіння супутника NASA.

«Над Києвом не згорів супутник NASA. Об'єкт, що впав біля Києва – болід (метеор)», – пишуть фахівці.

За їхніми словами, сьогодні і справді в атмосферу має входити апарат NASA, однак траєкторія його падіння дуже далека від України. Alpha Centauri пропонує подивитися приблизний маршрут об’єкта тут.

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Нагадаємо, що мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджували, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляли мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули. Соцмережі поширили відео яскравого спалаху.

Напередодні інциденту зі спалахом з'явилася новина, що на Землю впаде супутник NASA Rhessi, який вивчав Сонце з 2002 року, доки його не вивели з експлуатації у 2018 році.