Великдень у Борисполі: влада звернулася до громадян щодо церков Московського патріархату

У Борисполі заборонено діяльність УПЦ МП

Боєць територіальної оборони і член виконавчого комітету Валерій Мартишко закликав бориспільців не йти на Великодні свята у храми УПЦ МП. Про це передає «Трудова слава».

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«Найвищий прояв українства – аби на Великдень ніхто не пішов би у московську церкву. На цьому була б поставлена крапка існування УПЦ МП у Борисполі. Все дуже просто – не йти у московську церкву. Оце був би приклад свідомої громади», – наголосив Мартишко.

Мер міста Володимир Борисенко підтримав заклик і додав, що так само важливо уникнути провокацій на Великодні свята.

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«Ми знаходимося у конструктивному та правовому руслі, проговорили із силовим блоком, із ДФТГ», – сказав Борисенко.

Борисенко нагадав, що у Борисполі заборонено діяльність УПЦ МП, в громаді вивчають усі питання, аби церкви могли юридично правильно перейти у ПЦУ.

«Ми переможемо і у цій церковній війні теж», – резюмував Борисенко.

Нагадаємо, що комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.