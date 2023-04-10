Після тріумфальної перемоги прем'єр-міністр Естонії пішла з посади. У чому причина?

Отримавши найбільшу кількість голосів виборців на національних парламентських виборах, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас звільнилась з посади для того, аби уже з новими силами очолити уряд

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про звільнення після парламентських виборів, що відбулися в країні. Втім, це лише формальність, запевнила вона, і після складання повноважень політикиня знову очолить уряд. Про це пишуть естонські ЗМІ.

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«Кая Каллас заявила про відставку, виступаючи на першому засіданні нового складу парламенту», – зазначено в повідомленні прес-служби парламенту Естонії. Зазначається, що її уряд також іде у відставку.

Реформістська партія, яку очолює Каллас, перемогла на парламентських виборах 5 березня. Депутати партії отримали 37 зі 101 місця у законодавчому органі. До нового кабміну увійдуть 13 міністрів замість 15.

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Нагадаємо, партія реформ прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах, які відбулися в неділю, 5 березня. Результат гарантує, що країна й надалі матиме один із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

У боротьбі за 101 депутатський мандат брали участь 968 кандидатів із дев'яти партій, а також 10 – в індивідуальному порядку.

Згідно з даними підрахунку 100% голосів, «Партія реформ» отримала 31,2% голосів виборців, або 37 мандатів. Це втричі більше, ніж у складі попереднього складу Рійгікогу. Якщо результат підтвердиться і 45-річна Каллас створить коаліцію, це зміцнить проєвропейський курс Естонії.

Лідер політичної партії Мартін Хельме поставив під сумнів результати електронного голосування, і, за його словами, згідно з результатами голосування, партія твердо перебуває в опозиції.

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На третьому місці опинилася партія «Центр», яка отримала 15,3% голосів виборців. Це означає 16 мандатів для партії, або на 10 мандатів менше, ніж у минулому складі Рійгікогу.

Цікаво, що Кая Каллас отримала найбільшу кількість голосів виборців на національних парламентських виборах, які будь-коли отримував будь-який політик у пострадянській Естонії. Вона побила рекорд Едгара Савісаара.