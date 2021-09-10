  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині відкрилася кримськотатарська школа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У школі всі предмети викладатимуть українською та англійською мовами - На Київщині відкрилася кримськотатарська школа
    У школі всі предмети викладатимуть українською та англійською мовами
    Фото: Скріншот відео

    Навчання у новій школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій

    У селі Чайки під Києвом запрацювала кримськотатарська школа для 100 дітей, повідомив народний депутат України Рустем Умєров на сторінці у Facebook.

    «Відкрили нову сучасну школу для 100 дітей кримських татар, де вони зможуть навчатися кримськотатарською мовою. Функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру Birlik», – написав він.

    У школі всі предмети викладатимуть українською та англійською мовами. Навчання відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.

    За словами Умєрова, у навчанні застосовується методика Steam.

    «Це значить, що діти не просто вивчатимуть науку, технологію, інжиніринг, мистецтво та математику. Їм на прикладному рівні пояснюватимуть, як вони зможуть застосовувати ці знання на практиці», – зазначив він.

    Нардеп також наголосив, що навчання у новій школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.

    Нагадаємо, Зеленський зробив заяву стосовно незаконно затриманих кримських татар.

    Якою погодою порадує киян останній робочий день тижня: прогноз на 10 вересня

    Читайте також: Чубаров звернувся до Зеленського через арешти кримських татар
    Теги: Крим депутат школа навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині відкрилася кримськотатарська школа