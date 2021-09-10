На Київщині відкрилася кримськотатарська школа

У школі всі предмети викладатимуть українською та англійською мовами

Навчання у новій школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій

У селі Чайки під Києвом запрацювала кримськотатарська школа для 100 дітей, повідомив народний депутат України Рустем Умєров на сторінці у Facebook.

«Відкрили нову сучасну школу для 100 дітей кримських татар, де вони зможуть навчатися кримськотатарською мовою. Функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру Birlik», – написав він.

У школі всі предмети викладатимуть українською та англійською мовами. Навчання відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.

За словами Умєрова, у навчанні застосовується методика Steam.

«Це значить, що діти не просто вивчатимуть науку, технологію, інжиніринг, мистецтво та математику. Їм на прикладному рівні пояснюватимуть, як вони зможуть застосовувати ці знання на практиці», – зазначив він.

Нардеп також наголосив, що навчання у новій школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву стосовно незаконно затриманих кримських татар.

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