Ідентифіковано російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині

У лютому під час окупації села Перемога снайпер вбив 53-річного місцевого мирного мешканця

Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву

Правоохоронці ідентифікували російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Олег Ільїн – снайпер 15-ої окремої мотострілецької «Олександрійської» бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил Росії, що належить до складу так званих російських «миротворчих» військ.

Олег Ільїн – російський снайпер. Фото: Ірина Венедіктова/Facebook

«Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський «миротворець» вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому», – повідомила Венедіктова.

Кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

«Нами зібрано достатньо доказів, щоб цей військовослужбовець РФ отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством», – вказала генпрокурорка.

Прокуратура також закликала громадян, якщо впізнаєте підозрюваного та знаєте про його причетність до інших злочинів – повідомляйте на єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

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