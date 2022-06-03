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    Новини

    Ідентифіковано російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині

    У лютому під час окупації села Перемога снайпер вбив 53-річного місцевого мирного мешканця - Ідентифіковано російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині
    У лютому під час окупації села Перемога снайпер вбив 53-річного місцевого мирного мешканця
    фото: з відкритих джерел

    Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву

    Правоохоронці ідентифікували російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    Олег Ільїн – снайпер 15-ої окремої мотострілецької «Олександрійської» бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил Росії, що належить до складу так званих російських «миротворчих» військ.

    Олег Ільїн – російський снайпер. Фото: Ірина Венедіктова/Facebook
    Олег Ільїн – російський снайпер. Фото: Ірина Венедіктова/Facebook

    «Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський «миротворець» вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому», – повідомила Венедіктова.

    Кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

    «Нами зібрано достатньо доказів, щоб цей військовослужбовець РФ отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством», – вказала генпрокурорка.

    Прокуратура також закликала громадян, якщо впізнаєте підозрюваного та знаєте про його причетність до інших злочинів – повідомляйте на єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

    Раніше Генеральна прокуратура ідентифікувала окупанта, який знущався з мешканців Гостомеля на Київщині.

    Нагадаємо генпрокуратура ідентифікувала генерал-майора РФ, який причетний до розкрадання майна на ЧАЕС - це Олег Якушев.

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    Теги: росія окупанти прокуратура СБУ ЧАЕС війна Україна снайпер окупація Олег Ільїн час Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Ідентифіковано російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині