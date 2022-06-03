Найбільша мережа АЗС збільшила ліміти на продаж палива

Одна із найбільших мереж АЗС WOG збільшила ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу. Проте з третього червня відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки Pride.⠀

Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності Pride;

40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку Pride за QR-кодом із цього застосунку.

40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець Pride.

«Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток Pride за один візит заборонена. Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, як пояснив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, проблема із нестачею пального на українських АЗС виникла не через те, що немає ресурсів, а через ускладнену логістику. За його словами, знайти бензин і дизель за кордоном не складно, однак є проблеми доставкою пального в Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

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