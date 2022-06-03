ЄС офіційно скасував усі мита і збори на товари з України

4 червня набере чинності рішення Євросоюзу на один рік призупинити дію митних тарифів на імпорт українських товарів

Мита на імпорт українських товарів будуть скасовані до 5 червня 2023 року

Завтра, 4 червня, набере чинності рішення Євросоюзу на один рік призупинити дію митних тарифів на імпорт українських товарів. Сьогодні його опублікували на сайті Офіційного журналу ЄС.

Таке рішення має на меті допомогу відновленню українського бізнесу, що постраждав унаслідок російської агресії.

«Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року», – сказала на брифінгу речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Феррер зазначила, що Єврокомісія вітає швидке ухвалення цих заходів Європарламентом і Радою ЄС.

Президент України Володимир Зеленський. в свою чергу, подякував ЄС та його керівництву за рішення про скасування мит і зборів на імпорт з України.

«Дякую ЄС, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за рішення на підтримку України. 6-й пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти. Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки», – написав Зеленський у Twitter.

Додамо, що Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році. Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.