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    Інавгурація президента: за порядком у Києві слідкують 3,5 тис. правоохоронців

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    Інавгурація президента: за порядком у Києві слідкують 3,5 тис. правоохоронців

    До охорони порядку залучені поліцейські та нацгвардійці

    Сьогодні, 20 травня, у зв’язку із інавгурацією новообраного президента України Володимира Зеленського охорону порядку в Києві забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.

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    Про це повідомив у Твіттері речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко з посиланням на дані заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

    Нагадаємо, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

    З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки.

    Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.

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