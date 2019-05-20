Інавгурація президента: за порядком у Києві слідкують 3,5 тис. правоохоронців



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До охорони порядку залучені поліцейські та нацгвардійці

Сьогодні, 20 травня, у зв’язку із інавгурацією новообраного президента України Володимира Зеленського охорону порядку в Києві забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.

Про це повідомив у Твіттері речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко з посиланням на дані заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Нагадаємо, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки.

Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.