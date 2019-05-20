Інавгурація президента: за порядком у Києві слідкують 3,5 тис. правоохоронців
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Розсилка
До охорони порядку залучені поліцейські та нацгвардійці
Сьогодні, 20 травня, у зв’язку із інавгурацією новообраного президента України Володимира Зеленського охорону порядку в Києві забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.
Про це повідомив у Твіттері речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко з посиланням на дані заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.
Перший заступник міністра @MVS_UA С.Яровий: 3,5 тисячи правоохоронців, зокрема @NPU_GOV_UA , @ng_ukraine, @dsns_ua забезпечують публічний порядок і безпеку у Києві під час інавгурації Президента України. pic.twitter.com/SgDREEWzHQ— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 мая 2019 г.
Нагадаємо, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.
Як повідомлялося, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.
З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки.