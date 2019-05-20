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    Інавгурація нового президента паралізувала рух у Києві (карта)

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    Інавгурація нового президента паралізувала рух у Києві (карта)

    Центральні вулиці Києва перекрито у зв'язку з інавгурацією нового президента Володимира Зеленського

    У понеділок, 20 травня, станом на 9-ту годину на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори.

    Як відомо, сьогодні у зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського перекрито центральні вулиці столиці України.

    Згідно з даними Google Maps, наразі спостерігаються великі затори на об’їзних шляхах. Так, стоїть бульвар Лесі Українки в напрямку Бессарабської площі, повільно рухається транспорт і навколо площі.

    Значні затори на Подолі, дуже повільно рухаються авто на Набережному шосе.

    Дуже повільно рухається транспорт на столичних мостах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

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    Нагадаємо, у зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

    Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

    У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

    Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

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