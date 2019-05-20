В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
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З 6:00 і до завершення заходів обмежено рух транспорту низкою вулиць Києва
Сьогодні, 20 травня, з 6-ї годин Києві почали перекривати центральні вилиці у зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.
Так, рух транспорту перекрито по Грушевського і прилеглих вулицях.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», вздовж перекритих вулиць, зокрема, Інститутської, стоять правоохоронці.
В урядовий квартал продовжують стягувати поліцейських і нацгвардійців.
Також відомо, що весь ранок фахівці обстежували прилеглу до Верховної Ради і Маріїнського парку територію на наявність небезпечних предметів.
Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента відбудеться масштабне перекриття центральних вулиць столиці України.
У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.
Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.
У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.
Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.