  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці на вулиці Інститутській - В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    Правоохоронці на вулиці Інститутській
    Фото: Тетяна Зайченко, Главком

    З 6:00 і до завершення заходів обмежено рух транспорту низкою вулиць Києва

    Сьогодні, 20 травня, з 6-ї годин  Києві почали перекривати центральні вилиці у зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

    Так, рух транспорту перекрито по Грушевського і прилеглих вулицях.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», вздовж перекритих вулиць, зокрема, Інститутської, стоять правоохоронці.

    В урядовий квартал продовжують стягувати поліцейських і нацгвардійців.

    Читайте також

    Також відомо, що весь ранок фахівці обстежували прилеглу до Верховної Ради і Маріїнського парку територію на наявність небезпечних предметів.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    В урядовий квартал стягують правоохоронців, вулиці перекрито (фото)
    Фото: Тетяна Зайченко, Главком

    Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента відбудеться масштабне перекриття центральних вулиць столиці України.

    У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

    Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

    У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

    Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ Володимир Зеленський транспорт інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ