ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДСНС

Поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій під час підготовки та проведення інавгурації президента України Володимира Зеленського забезпечуватиме захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, у столиці на чергуванні перебуватиме близько 400 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки.

З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.