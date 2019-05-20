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    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація

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    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація
    Фото: ДСНС

    Поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій під час підготовки та проведення інавгурації президента України Володимира Зеленського забезпечуватиме захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, у столиці на чергуванні перебуватиме близько 400 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки.

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    З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

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    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація
    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація
    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація
    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація
    ДСНС готова до надзвичайних ситуацій під час інавгурації: чергують рятувальники та авіація
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

    У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

    Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

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    Київ ДСНС Володимир Зеленський рятувальники президент інавгурація
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