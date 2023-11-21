Військовий літак США впав на мілководдя на Гаваях: є постраждалі
На борту літака знаходилися дев'ять людей, всі з яких вдалося врятувати та доставити на берег
Літак ВМС США приземлився на мілководді на Гаваях і міг частково затонути. Унаслідок цього постраждали 9 людей. Про це повідомляє Hawaii News Now.
Великий військовий літак США приземлився на мілководді бухти Канеохе в понеділок удень після того, як пролетів над злітно-посадковою смугою на базі корпусу морської піхоти на Гаваях.
Інцидент трапився близько 14:00, і літак міг частково затонути на мілководді. За даними джерел, на борту знаходилися дев'ять людей, всі з яких вдалося врятувати та доставити на берег. Повідомляється, що вони зазнали легких травм.
Авіаційний експерт Пітер Форман сказав, що в Канеоху коротше злітно-посадкова смуга, і погана погода, можливо, також зіграла свою роль.
«Пілот, ймовірно, посадив літак не там, де хотів, на злітно-посадковій смузі. Ймовірно, це поєднання всіх цих факторів разом узятих», – сказав Форман.
Boeing P8 Poseidon - військовий літак спостереження та патрулювання. Заснований на цивільному Boeing 737-800ERX. У ньому подовжений фюзеляж, нові крило та хвостове оперення, а також удосконалена система радіоелектронного обладнання.
Літак надійшов на озброєння ВМС США у 2013 році. Він також використовується ВМС Австралії, Індії, Великобританії та Норвегії.
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