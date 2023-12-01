Стало відомо, який аеропорт України відновить роботу першим

Аеропорт знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна щойно це дозволить безпекова ситуація

«Бориспіль» стане першим аеропортом, який відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

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За його словами, аеропорт став першим об'єктом, який закрили через початок повномасштабної війни, але водночас буде першим, який відкриють щойно дозволить безпекова ситуація.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також висловив переконання, що невдовзі «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.

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«Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта», – пояснив Єрмак.

Він також додав, що останній пасажирський літак вилетів з «Борисполя» о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну.

Як повідомлялося, Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни.

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До слова, навесні міністр Дмитро Кулеба заявив, коментуючи прогноз Євроконтролю про можливе обмеження польотів над Україною до 2029 року, що засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові.