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Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії
Аеропорт «Бориспіль»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Питання відновлення польотів цивільної авіації активно обговорювалось в Україні влітку 2023 року

На українських сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії для співробітників, які спочатку помилково віднесли до київського аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, показавши скріншоти з одного з сайтів.

«Вакансії з аеропорту Бориспіль почали зʼявлятися на сайтах. Напередодні з'явилась інформація, що аеропорт може запрацювати. Хоча зараз це виглядає, як фантастика», – написав він.

Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії фото 1
Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії фото 2

Цаплієнко зазначив, що аеропорт Тель-Авіва в Ізраїлі навіть під час масових ракетних обстрілів з боку терористів ХАМАС продовжував працювати без перерви. Він також відзначив, що галузь авіатранспорту в Україні посідає третє місце за обсягом заробітної плати, хоча з 24 лютого 2022 року жоден український аеропорт не функціонує через загрозу ракетних атак з боку Росії.

Однак пізніше журналіст уточнив інформацію, зазначивши, що працівників шукає не аеропорт «Бориспіль», а державне авіапідприємство «Україна». Ця компанія займається обслуговуванням вищого керівництва України. Літаки Ан-148 та Airbus A-319, на які відбувся оголошений набір, використовуються вищим керівництвом для перельотів.

Як повідомлялося, «Бориспіль» стане першим аеропортом, який відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. 

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну.

Як повідомлялося, Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни. 

Теги: 24 лютого ХАМАС журналіст Україна аеропорт напад авіація Аеропорт Бориспіль

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