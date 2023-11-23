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Розвідка провела кібероперацію проти «Росавіації»: оприлюднено секретні дані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка провела кібероперацію проти «Росавіації»: оприлюднено секретні дані
РФ, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією
фото ілюстративне

Звіти «Росавіації» свідчать про те, що сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кіберспецоперацію щодо «Росавіації». Про це повідомляє пресслужба розвідки в Telegram.

Зазначається, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документівструктурного підрозділу міністерства транспорту РФ – «Фєдєрального аґєнтства воздушного транспорта» («Росавіація»).

«Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних – перелік щодобових звітів «Росавіації» у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період», – йдеться в повідомленні.

Звіти «Росавіації» свідчать про те, що сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу.

Розвідка провела кібероперацію проти «Росавіації»: оприлюднено секретні дані фото 1
Розвідка провела кібероперацію проти «Росавіації»: оприлюднено секретні дані фото 2

Розвідники навели кілька промовистих документальних фактів:

1. Упродовж січня 2023 року в цивільній авіації росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак «сухой superjet» – 34 проблемні випадки.
2. За перших дев'ять місяців 2023 року у Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.
3. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
4. Держава-агресор Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють «кустарно» ― без відповідної сертифікації.
5. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням  неавтентичних запчастин, то нині через такий «сервіс» прогнали вже майже 70% авіапарку.
6. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму» на Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших.  Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року в РФ пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.
7. Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.
8. Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у в дев'ятьох літаках, які використовує «Аерофлот», зафіксовано 17 випадків задимлення.
9. Із 230 літаків Boeing, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.
10. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.

«Ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила Росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів. Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить – сфера цивільної авіації на Росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке», – додали в розвідці.

Розвідники дійшли висновку, що прямий наслідок санкцій, найбільш болючими з яких для держави агресора Росії виявились:

  • заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них;
  • повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг;
  • відмова в оновленні програмного забезпечення;
  • затримання російських повітряних суден за кордоном;
  • обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

«Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією», – підсумували в ГУР.

Нагадаємо, вчора Рада підтримала санкції проти оборонної сфери РФ та Білорусі на півстоліття.

Теги: санкції росія війна авіація

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